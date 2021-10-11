At ve kuzusuyla ilgilenerek psikolojik sorunlarından kurtuldu

MANİSA'da iş insanı Hayrullah Eser (43), yaşadığı psikolojik sorunlar sonrası sıkıntılarından kurtulmak için bir at ile kuzu sahiplendi. Tavsiye üzerine böyle bir karar aldığını belirten Eser "Hayvanlar belki konuşmuyor ama hisleriyle insanı terapi ediyorlar" dedi.

Yunusemre ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası, iş insanı Hayrullah Eser (43), 5 yıl önce halk arasında tavuk karası ya da gece körlüğü olarak bilinen 'Retinitis Pigmentosa' hastalığına yakalandı. Bu süreçte psikolojisi de bozulan Eser, ocak ayında ise koronavirüs oldu. 1 ay yoğun bakım kalan Eser, Covid-19'u atlattıktan sonra arkadaşlarının tavsiyesiyle 200 bin lira kripto para aldı ancak tamamını kaybetti. Mart ayında da babası Ömer Eser'i (76), Covid-19 nedeniyle kaybeden Eser, yaşadığı psikolojik soruları atlatabilmek için bir at ile kuzu aldı.Sanayi sitesindeki elektrostatik toz boyama işletmesinin bir bölümünü ahıra çeviren Eser, zamanının büyük bölümünü burada hayvanlarıyla geçiriyor.

İşletmede çalışan işçilerden Cemil Gökkaya (26) da "Patronumuzun at sevgisi, ilk başta farklı geldi. Sanayide at olması başlarda insanların tuhafına gidiyordu ama şimdi herkes alıştı, seviyor. Biz de sevdik, hafta sonları bazen biz de binip geziyoruz" ifadelerini kullandı.