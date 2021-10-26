Asya Verimlilik Teşkilatı: Kamu Sektöründe Verimliliğin Arttırılması için Stratejik Yönetim Eğitimi

"Kamu Sektöründe Verimliliğin Arttırılması için Stratejik Yönetim" konulu eğitim, Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından, 30 Kasım-3 Aralık 2021 tarihlerinde çevrimiçi ve İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Etkinlik hakkında detaylı bilgi, uygulama prosedürleri ve başvuru formu (biodata form) aşağıda yer almaktadır. Programa son başvuru tarihi 19 Kasım 2021 olup, başvuru formlarının gozde. bosnali@sanayi. gov. tr adresine iletilmesi gerekmektedir. İlgili tüm bölümlerin eksiksiz doldurulmadığı ve son başvuru tarihi geçmiş formlar değerlendirmeye alınamayacaktır.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Proje bildirimine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama prosedürlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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