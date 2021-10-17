Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya Pasifik ülkelerinden Pakistan, Japonya ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 720 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 264 bin 384'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 17 artışla 28 bin 269'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 209 bin 878'e çıktı.

Pakistan'da 2 gündür günlük Kovid-19 vakaları 1000'in altında seyrediyor.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 429 artarak 1 milyon 715 bin 145'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 13 artışla 18 bin 117'ye yükseldi.

Son bir günde 44 bin 989 kişiye virüs testi yapılırken 993 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 317 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Çin

Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasındaki 31 idari bölgede, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 20 vaka tespit edildiğini, virüse bağlı can kaybının görülmediğini açıkladı.

Kovid-19'a yakalanan 23 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 91 bin 368'e çıktı. 518 kişinin ise tedavi ve tıbbi kontrol süreci devam ediyor.

Çin ana karasında bugüne dek toplam 96 bin 522 Kovid-19 vakası görülürken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdare Bölgesinde ise son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, yaptığı açıklamada, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Hong Kong'da bugüne kadar 12 bin 295 vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti. Halen 90 hastanın tedavisi sürüyor.

Tayvan

Çin ile ihtilaflı Tayvan adasında ise son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 Kovid-19 vakası tespit edildiği, virüse bağlı can kaybı olmadığı bildirildi.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, yeni vakanın Endonezya'dan gelen bir yolcu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayvan'da bugüne kadar 16 bin 326 vaka tespit edildi, 846 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 15 bin 352 hasta iyileşirken 139 hastanın tedavisi sürüyor.