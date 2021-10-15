Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Çin ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Çin ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1086 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 262 bin 771'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 27 artışla 28 bin 228'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 194 bin 590'a çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 531 artarak 1 milyon 714 bin 212'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 23 artışla 18 bin 91'e yükseldi.

Son bir günde 76 bin 970 kişiye Kovid-19 testinin uygulandığı, 1079 kişinin taburcu edildiği ülkede, 357 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Çin

Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasındaki 31 idari bölgede, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 vaka tespit edildiğini, virüse bağlı can kaybının görülmediğini açıkladı.

Kovid-19'a yakalanan 84 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 91 bin 296'ya çıktı. 556 kişinin ise tedavi ve tıbbi kontrol süreci devam ediyor.

Çin anakarasında bugüne dek toplam 96 bin 488 Kovid-19 vakası görüldü, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, yaptığı açıklamada, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Öte yandan, kent yönetimi Kanada Havayollarının Vancouver kentinden uçuşlarının iki haftalığına durdurulacağını açıkladı.

Hong Kong'da bugüne kadar 12 bin 286 vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti. Halen 93 hastanın tedavisi sürüyor.

Tayvan

Çin ile ihtilaflı Tayvan adasında ise son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakası tespit edildiği, virüse bağlı can kaybı olmadığı bildirildi.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, yeni vakaların ABD, Filipinler, Endonezya ve Moğolistan'dan gelen yolcular olduğu bilgisi verildi.

Tayvan'da bugüne kadar 16 bin 325 vaka tespit edildi, 846 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 15 bin 335 hasta iyileşirken 144 hastanın tedavisi sürüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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