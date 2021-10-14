Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi - Haberler
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Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 2. Başkanlık Divanı Toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Toplantısı için Nevşehir'de bulunan delegeler, Kapadokya'nın tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti.

NEVŞEHİR (AA) - Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 2. Başkanlık Divanı Toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Toplantısı için Nevşehir'de bulunan delegeler, Kapadokya'nın tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti.

Zelve Ören Yeri ile Göreme Açık Hava Müzesi'nde peribacaları arasında dolaşan konuklar, yetkililerden bölgenin tarihiyle ilgili bilgi aldı.

APA Genel Sekreteri Muhammad Reza Majidi, AA muhabirine, Kapadokya'nın tarihi ve kültürel dokusunu çok beğendiğini söyledi.

Kovid-19 sürecinin ardından alanın tüm dünyadan ve özellikle de Asya kıtasından daha çok ziyaretçi alabilmesi için çalışma yapılmasına destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Majidi, "Burada medeniyetlerin işaretlerini görmek mümkün. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, tüm insanlığın ortak mirasıdır. Umarım tüm insanlar bu değerli yeri ziyaret etme imkanı elde eder. APA toplantısının ardından tarihi ve kültürel bölgeyi görmekten mutlu oldum." dedi.

??????? Birleşik Arap Emirlikleri milletvekillerinden Nidal Altenaıjı ise doğal oluşumlar ve kayadan oyma tarihi mekanlardan etkilendiğini kaydederek, "Burası dünyanın eşsiz tarihi yerlerinden birisi. Kapadokya'yı mutlaka görmemiz gerektiğini düşündüm. Burası insanlığın geçmişten günümüze kadar yaşam izlerinin görülebildiği zaman koridoru gibi." diye konuştu.

İran milletvekili Gholamreza Nouri de Kapadokya'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini aktardı.

Nouri, toplantı ve gezi etkinliğini, çeşitli ülkelerden konuklarla görüş alışverişinde bulunmak ve milletlerarası dostluklar açısından önemli gördüğünü anlattı.

Ürgüp ilçesindeki bir otelde düzenlen ve Türkiye'nin yanı sıra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, İran, Filistin, Kuveyt, Pakistan ve Ürdün'den gelen parlamenterlerin katıldığı toplantı, dün sona ermişti.

Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi

Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi

Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi

Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi - Haberler
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