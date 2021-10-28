Asya'nın en büyük uyuşturucu baskınlarından biri Laos'ta yapıldı - Haberler
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Asya'nın en büyük uyuşturucu baskınlarından biri Laos'ta yapıldı

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Asya'nın en büyük uyuşturucu baskınlarından biri Laos'ta yapıldı

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta polis, tek bir baskında 55,6 milyondan fazla metamfetamin hapına el koyarak, Asya'nın şimdiye kadarki en büyük uyuşturucu baskınlarından birini gerçekleştirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta polis, tek bir baskında 55,6 milyondan fazla metamfetamin hapına el koyarak, Asya'nın şimdiye kadarki en büyük uyuşturucu baskınlarından birini gerçekleştirdi.

Devlete ait Vientiane Times gazetesinin haberine göre, dün, polis Bokeo eyaletinin Vientiane yolunda bir kamyonda bira kasalarına gizlenmiş 10 milyon hap buldu.

Polis, olayın ardından bir evde yaptığı aramada çuvallarda 55,6 milyondan fazla metamfetamin hapı ele geçirdi.

Hapın 1537 kilogram ağırlığında olduğu kaydedildi.

Baskında iki kişi gözaltına alındı.

Laos, büyük bir metamfetamin üreticisi olan Myanmar'dan Tayland, Vietnam ve diğer bölge ülkelerine giden uyuşturucular için geçiş noktası olarak biliniyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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