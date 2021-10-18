Asya'da Kömür Madenciliği Sektörünün Canlanması Enerji Krizinin Sona Erdiği Anlamına Gelmiyor

Kömür üretimi sektöründe Çin ile Hindistan'daki kilit merkezlerde yaşanan sıkıntı azalmaya başlıyor, ancak sözkonusu durum Asya kıtasının enerji krizini durdurmaya yetmeyecek.

Yakıt ediniminin sıkıntılı olması ile birlikte ülke yönetimlerinin konutlardan gelen ısınma istemine öncelik vermesi nedeniyle demir çelik sektöründen kimya sektörüne kadar bölgedeki başlıca endüstrilerde kış boyunca elektrik kesintileriyle karşılaşılmasının sürmesi bekleniyor.

Yerkürenin en büyük emtia madencisi durumundaki Hindistan Kömür Firması (Coal India Limited) işlettiği kömür madenlerinden gerçekleştirdiği teslimatları artırmasına rağmen, ülkedeki elektrik santralleri dışındaki tüm tüketicilere kömür teslimatlarını geçici olarak durdurdu.

Wood Mackenzie danışmanlık firmasının termal kömür sektörü araştırmaları birimi başkanı Natalie Biggs, "Piyasalar edinimi zar zor gerçekleştirerek bu kışı atlatabilir. " yorumunda bulundu. Diğer yandan Biggs, "Eğer Kuzey Yarıküre'de geçen yıl yaşadığımız gibi normalin üzerinde bir kış geçirirsek bazı bölgelerde önemli kıtlıklara tanık olabiliriz. " yorumunu da ekledi.

Kömürün yerküredeki en büyük üretici, aynı zamanda tüketici ülkesi durumundaki Çin, yılın dördüncü çeyreğinde kömür üretimini fazladan 100 milyon ton artırabilir. Hindistan'da ise kömür rezervleri üç haftadan uzun süren günlük düşüşlerin ardından yavaş yavaş yükselirken, yerkürenin en büyük kömür dışsatımcı ülkesi olan Endonezya, üretimindeki yağmur gibi yavaşlamanın ardından nihayet toparlanıyor.

Üç ülke (Çin, Hindistan, Endonezya) yerkürenin en büyük kömür üreticileriyken, Çin ile Hindistan aynı zamanda açık arayla en büyük kömür tüketicisi ülkeler olup tüm yerkürenin toplam kömür sunumunun yaklaşık üçte ikisini yakmaktalar. Biggs'e göre küresel düzeyde kömür üretimi, madencilik çalışmaları hızlansa bile istemin arttığı bir dönem olan 2019 yılı üretim düzeyinin de altında kalacak.

Kaynak: Miningweekly

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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