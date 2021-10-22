ASÜ sahte doçentlik belgeli öğretim üyesini savcılığa şikayet etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ASÜ sahte doçentlik belgeli öğretim üyesini savcılığa şikayet etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
ASÜ sahte doçentlik belgeli öğretim üyesini savcılığa şikayet etti

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan öğretim üyesinin atamasını iptal ederek Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

AKSARAY (İHA) - Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan öğretim üyesinin atamasını iptal ederek Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Aksaray Üniversitesinin (ASÜ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal mecralarda tartışma konusu olan ve 28 Eylül'de işe başlamış bulunan öğretim üyesinin, üniversitemize sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili bir hafta önce oluşan tereddüt, ciddiyetle takip edilmiş ilgili kurumla yazışma yapılmıştır. Bugün itibarıyla gelen belge üzerine bahse konu şahsın atanması iptal edilmiştir. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette başvurulmasına ilişkin hukuki süreç başlamıştır" denildi. - AKSARAY

ASÜ sahte doçentlik belgeli öğretim üyesini savcılığa şikayet etti

ASÜ sahte doçentlik belgeli öğretim üyesini savcılığa şikayet etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda sanıkların yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberleri | Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda sanıkların yargılanmasına devam edildi

 Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü

Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü

 Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu! Parktaki insan kalıntıları sır dolu olayı aydınlatacak

Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu! Parktaki insan kalıntıları sır dolu olayı aydınlatacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title