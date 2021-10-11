ANTALYA (Habermetre) - AŞT 'Kunduracı Doktor' ile perdelerini açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), perdelerini 14 Ekim'de 'Kunduracı Doktor' oyunu ile açıyor.

Antalya Şehir Tiyatroları, bu sezon sahneleyeceği ilk oyun olan 'Kunduracı Doktor' ile tiyatro severlerle buluşuyor. Oyunun galası 14 Ekim Perşembe günü saat 20. 00'de 'Yıldız Kenter Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

EKİM VE KASIM AYINDA DOLU DOLU TİYATRO

Kendi oyuncu kadrosu ve yönetmeniyle yeniden perde açmaya hazırlanan AŞT, birbirinden güzel Oyunlar sahneleyecek. AŞT'nin Ekim ve Kasım ayındaki oyun takvimi de belli oldu. AŞT, 14 Ekim'de Sırp oyun yazarı, senarist, tiyatro ve sinema yönetmeni Duşan Kovaçeviç'in kaleme aldığı 'Kunduracı Doktor' oyunu ile sezonu açarken, oyun 15 -16 Ekim ve 25 -26 -27 Kasım tarihlerinde sahnelenmeye devam edecek. AŞT'nin iki perdeden oluşan müzikli oyunu 'İstibdat Kumpanyası', 'Kadife Çiçekleri', 'Köy Seyirlik' 'Düğün Hatırası' ve 'Takıntılar' adlı oyunları da Ekim ve Kasım ayında seyirci ile buluşacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL MASAL TADINDA OYUN

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), Ekim ve Kasım ayında masal tadında bir oyun olan Aladdin'in Sihirli Lambası isimli oyununu minik tiyatro severler için sahneleyecek. Çocuklara maceralarla dolu bir serüven yaşatacak Aladdin'in Sihirli Lambası'nın 17 Ekim Pazar günü prömiyeri 'Yıldız Kenter Sahnesi'nde gerçekleşecek. Tüm oyunların biletleri online olarak ast. gov. tr adresi ile AŞT gişelerinden alınabilecek.

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