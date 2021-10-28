Assange destekçileri mahkeme önündeki yolu kapattı
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
Akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz davası süren WikiLeaks'in kurucusu Jullian Assange destekçileri mahkeme önündeki yolu kapattı.
Akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz davası süren WikiLeaks'in kurucusu Jullian Assange destekçileri mahkeme önündeki yolu kapattı. Göstericiler trafiğin işlemesine engel olurken 1 gösterici gözaltına alındı.