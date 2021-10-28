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Assange destekçileri mahkeme önündeki yolu kapattı

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz davası süren WikiLeaks'in kurucusu Jullian Assange destekçileri mahkeme önündeki yolu kapattı.

Akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz davası süren WikiLeaks'in kurucusu Jullian Assange destekçileri mahkeme önündeki yolu kapattı. Göstericiler trafiğin işlemesine engel olurken 1 gösterici gözaltına alındı.

Assange destekçileri mahkeme önündeki yolu kapattı

Assange destekçileri mahkeme önündeki yolu kapattı

Assange destekçileri mahkeme önündeki yolu kapattı

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
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