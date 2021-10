ASRIN DEVRİMİ 98 YAŞINDA!

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Tarih sahnesinde yeniden varoluşumuzun eşsiz sembolü; asrın devrimi Cumhuriyet 98 yaşında. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk milletinin büyük bedeller ödeyerek kurduğu bu emanet, sonsuza kadar yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaştığımız ve II. yüzyılına merhaba demeye hazırlandığımız bugünlerde bir kez daha haykırıyoruz ve inanıyoruz ki bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye, gençlerimizle birlikte büyümeğe devam edecek. Cumhuriyet gençtir ve gençlerindir" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yüzyılın başında yazdığımız büyük kahramanlık destanı; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki kahraman ordumuzun ve yüce Türk milletinin omuz omuza, yedi düvele karşı canı pahasına verdiği bu büyük mücadele ne mutlu ki Cumhuriyetle taçlandı.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.

Ulu önderimizin dediği gibi, "Cumhuriyet; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ile fikren, ilmen, bedenen kuvvetli, ahlaklı ve seciyeli muhafızlar ister".

İşte bu anlayışı benimseyen nesilleri ve Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılacak yüksek nitelikte bireyleri yetiştirmek, bugün bizlerin ilk ve en önemli görevidir. Hiç kuskusuz ki hürriyet ve bağımsızlığımızın, milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Cumhuriyet, sonsuza kadar önemini koruyacaktır.

Cumhuriyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli mirası, en değerli emaneti; refah ve özgürlüğün hüküm sürdüğü onurlu bir yaşamın teminatıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz vizyonu ile bizlere emanet ettiği laiklik, demokrasi ve hukuk devleti anlayışı ile Cumhuriyetin II. yüzyılında da Cumhuriyet'in bizlere sunduğu bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Al yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, Cumhuriyeti'mize can veren bu ruhu her daim yaşatmaya birlik, berberlik ve kardeşlik duygularıyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yolumuzu aydınlatmaya; ilimde, fende, sanatta, sporda kısacası her alanda büyük işler yapacak nesiller yetiştirmek için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz.

Büyük Cumhuriyet'imizin 98. yılı kutlu olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde her daim ışığımız olan; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, saygı ile anıyorum. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet