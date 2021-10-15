ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin en çok proje yürüten 36. firması oldu

ASPİLSAN Enerji'nin 2020 yılında Ar-Ge proje sayısına göre, Türkiye'nin en çok proje yürüten 36. firması olduğu bildirildi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 40 yıldır savunma sanayinin enerji ihtiyaçlarına cevap veren ASPİLSAN Enerji, son yıllarda ürettiği inovatif çözümleriyle farklı sektörlere de yönelerek yeni ürünlerle ürün yelpazesini önemli ölçüde genişletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, firma olarak sektördeki inovatif çözümleri ve ileri teknolojileri sıkı takip ettiklerini belirtti.

Yenilikçi çözümlere ulaşmak ve bunları Türkiye'ye kazandırmak adına birçok alanda Ar-Ge faaliyetleri yürüttükleri gibi dünyadaki firmaları ve teknolojik gelişmeleri de yakından izlediklerini aktaran Özsoy, "Enerji sektöründeki son teknolojilerin dünya ile aynı anda ülkemizde kullanılmasını sağlamaya yönelik gerek uluslararası alanda Ar-Ge iş birlikleri gerekse üretim imkanları üzerine çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Kayseri, Ankara, İstanbul ve Edirne'de bulunan dört ayrı Ar-Ge merkezinde çalıştıklarını anlatan Özsoy, şunları kaydetti:

"2020 yılında Ar-Ge proje sayısına göre ülkemizin en çok proje yürüten 36. firması olarak yerimizi alırken, 2020 yılında Ar-Ge harcamalarında ise en büyük 182. şirket olduk. Yerli ve milli imkanlarla Türk mühendislerinin emeği ile savunma sanayimizin gelişmesi, ülke sanayimizin güçlenmesine önemli katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltacaktır. ASPİLSAN Enerji olarak vizyonumuz ülkemizin teknoloji ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak adına yenilikçi yaklaşımlar geliştirmektir. Bu doğrultuda da küresel anlamda enerji çözümleri üretebilmek için tüm faaliyetlerimizi çizdiğimiz stratejiden çıkmadan emin adımlarla yürütüyoruz."