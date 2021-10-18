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Askıda Tost - Çay Kampanyası Yeni

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Askıda Tost - Çay Kampanyası Yeni

Fakültemiz Öğretim Elemanları tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için askıda tost ve çay kampanyası başlatılmıştır.

Fakültemiz Öğretim Elemanları tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için askıda tost ve çay kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin yemek ihtiyacı karşılanmıştır. Öğrencilerimiz istedikleri zaman Fen Edebiyat Fakültesi kantininden bu kampanyadan yararlanabilirler.

Bu kampanyaya katılımlarından dolayı destek veren tüm akademisyenlerimize teşekkür ederiz.

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