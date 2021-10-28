ASKERİN KINASINI ANNESİ YAKTI

KÜTAHYA (DHA) - MERSİN'in Anamur ilçesinde Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na gönderdiği oğlu Aykut Çalış'ın kınasını annesi Eyşe Ünsal yaktı.

Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde gerçekleştirilen törene, askerin yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Caddeye asılan Türk Bayrağı önünde yapılan asker düğününe katılanlar, çalınan türkülerle eğlendi. Asker oğlu Aykut Çalış ile karşılıklı oynayan anne Eyşe Ünsal gözyaşlarını tutamadı. Aykut Çalış, "Vatan görevi nasip etti Allah, hayırlı görevler yapmayı nasip eylesin. İnşallah layıktı ile yapmak en önemlisi tabi. Vatanı beklemek, görevin kutsal bilincin farkında olmak çok önemli" dedi. Anne Eyşe Ünsal da, "Bir tane oğlum var, vatan için gönderiyorum, Allah inşallah gidip gelmeyi nasip eder. Bütün evlatlarımızı Cenab-ı Allah'ım korusun" diye konuştu.