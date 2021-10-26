Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan: "Başbakan Hamduk benim evimde"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, "Askeri darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Başbakan Abdullah Hamdok, benim evimde kalıyor ve sağlık durumu iyi" dedi.

Sudan'da dün sabah saatlerindeki darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamdok ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Gözaltının ardından askeri darbe girişiminden bu yana haber alınamayan Başbakan Hamdok'un durumu ile ilgili Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi açıklama yaptı. "Başbakan Hamdok'un akıbeti bilinmiyor, bilinmeyen bir yere götürüldü" dedi. Bu açıklamanın ardından yeni bir açıklama da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'dan geldi. Burhan, "Başbakan Hamdok benim evimde misafirhanede kalıyor" dedi. Burhan, Hamdok'un sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. - HARTUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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