Askeri bando mest etti
Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 100'üncü Yılını Anma Etkinlikleri kapsamında 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından, Edirne'de konser verildi.
SAKARYA (İHA) - Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 100'üncü Yılını Anma Etkinlikleri kapsamında 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından, Edirne'de konser verildi.
Edirne'de Atatürk Anıtında düzenlenen konseri gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu duygu dolu anları kaydetti. Marşlardan oluşan eserler, dinleyicilerin beğenisini kazandı.
Konser sonunda askeri bando izleyenlerden büyük alkış aldı. - EDİRNE