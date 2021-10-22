Askeri bando mest etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Askeri bando mest etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Askeri bando mest etti

Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 100'üncü Yılını Anma Etkinlikleri kapsamında 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından, Edirne'de konser verildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 100'üncü Yılını Anma Etkinlikleri kapsamında 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından, Edirne'de konser verildi.

Edirne'de Atatürk Anıtında düzenlenen konseri gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu duygu dolu anları kaydetti. Marşlardan oluşan eserler, dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Konser sonunda askeri bando izleyenlerden büyük alkış aldı. - EDİRNE

Askeri bando mest etti

Askeri bando mest etti

Askeri bando mest etti

Askeri bando mest etti

Askeri bando mest etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title