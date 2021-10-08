Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 16. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 16. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 16. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, Aşk Mantık İntikam 16. bölüm bugün var mı, Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, Aşk Mantık İntikam bölüm bugün mü, Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm yakınları Esra için telaşlanmaya başlamışken Esra, Ozan'ın evinde baygın yatmaktadır. Ozan, bulabileceği her yere bakar, en sonunda kendi evine gitmeye karar verir. Esra'yı orada baygın halde bulur ve hastaneye götürür. Esra kendine geldiğinde, kendisini itenin Çağla olduğunu söylemeye hazırlanırken yeni bir tehditle karşı karşıya kalır.

Ozan tüm olanlardan sonra çok değişmiş, herkesi ve her şeyi boş veren öfkeli bir adama dönüşmüştür. Şirketi ve işlerini umursamayarak teknesinde yaşamaya başlar. Şirket bu nedenle iş kaybı ile karşı karşıya gelecek, bu durum ise Çınar'ın eline Ozan'la ilgili koz verecektir.Musa ve Esra, Ozan'ı geri dönmesi için ikna etmeye çalışırlar ancak Ozan kimseyi dinlemez. Sonunda Ozan'ın Esra'yla ilgili gördükleri kontrolünü tamamen kaybetmesine yol açar.

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 16. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan, Esra'nın Çınar'a duyguları olduğunu söylemesiyle sarsılsa da bir yanıyla buna asla inanmak istemez. Esra ona daha aynı günün sabahında söz vermiştir, bekleyecektir boşanma işlemleri tamamlanana kadar. Ozan, Esra'nın Çınar'ı öne sürmesinin gerçek mi yoksa bir bahane mi olduğunu sorgulamayı inatla bırakmazken Esra, ailesini ve Ozan'ı korumak için kararlı davranmaya çalışır ve Ozan'dan uzak durmak için elinden geleni yapmaya devam eder.

Bu sırada Çağla da Çınar'ı Esra'nın kendisinden hoşlandığı konusunda yüreklendirir. Çınar şirketin kutlama partisinde, Esra'nın da kendisine karşı bir şeyler hissettiğini zannederek Esra'ya açılmaya karar verir. Bu ana istemeden tanık olan Ozan, Çınar ve Esra arasında bir şey olduğunu düşünerek mahvolur.

Esra sonunda gerçekleri Zeyno'ya anlatır. Çağla'nın tehdidine daha fazla boyun eğmeyecektir. Ozan'la konuşacak ve Çağla'nın onu ne ile tehdit ettiğini anlatacaktır. Ancak olaylar Esra'nın beklediği gibi gelişmez Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Haber: Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 16. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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