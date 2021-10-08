Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 16. bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki! Yeni bölümde neler olacak?

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AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 17. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yeni bölümün ardından Youtube resmi kanalında yayınlanacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çınar şirketin kutlama partisinde, Esra'nın da kendisine karşı bir şeyler hissettiğini zannederek Esra'ya açılmaya karar verir. Bu ana istemeden tanık olan Ozan, Çınar ve Esra arasında bir şey olduğunu düşünerek mahvolur. Esra sonunda gerçekleri Zeyno'ya anlatır. Çağla'nın tehdidine daha fazla boyun eğmeyecektir. Ozan'la konuşacak ve Çağla'nın onu ne ile tehdit ettiğini anlatacaktır. Ancak olaylar Esra'nın beklediği gibi gelişmez…

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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