Aşk Engel Tanımaz Filmi
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Aşk Engel Tanımaz, nadir görülen bir hastalıkla boğuşan bir gencin hayatına odaklanıyor. Genç bir kız olan Marta, nadir görülen bir hastalığa yakalanır. Bir yandan tedavi gören Marta, bi yandan da yaşıtları gibi gerçek aşkı bulmanın hayalini kurar. En büyük hayali, hastalığı daha da ilerlemeden yakışıklı bir erkekten seni seviyorum kelimesini duymaktır. Oda arkadaşları Jacapo ve Federica'nın desteğiyle güzel zaman geçiren Marta, bir partide hayatının değişmesine neden olacak Arturo adında bir gençle tanışır.
Yönetmen: Alice Filippi
Senaryo: Roberto Proia, Michela Straniero
Oyuncular: Ludovica Francesconi, Eleonora Gaggero, Giuseppe Maggio
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Sul più bello (Out of My League)
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İtalya
Dağıtıcı Firma: CJ ENM
Vizyon Tarihi: 29.10.2021
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