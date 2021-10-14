Aşısız Brezilya Liderine Futbol Maçına Giriş Yasağı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Corona virüsüne karşı aşı olmadığı gerekçesiyle stadyuma alınmadı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Corona virüsüne karşı aşı olmadığı gerekçesiyle stadyuma alınmadı
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Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyardı: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak