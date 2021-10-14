Aşısız Brezilya Liderine Futbol Maçına Giriş Yasağı - Haberler
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Aşısız Brezilya Liderine Futbol Maçına Giriş Yasağı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Corona virüsüne karşı aşı olmadığı gerekçesiyle stadyuma alınmadı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Corona virüsüne karşı aşı olmadığı gerekçesiyle stadyuma alınmadı

Aşısız Brezilya Liderine Futbol Maçına Giriş Yasağı
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Haber: Aşısız Brezilya Liderine Futbol Maçına Giriş Yasağı - Haberler
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