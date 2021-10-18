KARAİSALI, ADANA (İHA) - Asırlık "Varda Köprüsü"ne yoğun ilgi

Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan Varda Köprüsü ile Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Gülek Kalesi'ne gezi düzenlendi

ADANA - Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan Varda Köprüsü ile Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Gülek Kalesi'ne gezi düzenlendi. Geziye katılanlar, bir yandan köprü ve kalenin fotoğraflanırken bir yandan da doyumsuz manzara karşında fotoğraf çekildiler.

Çin'in Vuhan Eyaleti'nde başlayıp kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan pandemi sonrasında Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nin ilk gezi rotası Adana ve Mersin oldu. Adana'nın Karaisalı ilçesi Hacıkırı Mahallesi'nde 1912 yılında Almanlar tarafından inşa edilen ve yöre halkı tarafından da 'Koca Köprü' olarak anılan Varda köprüsü fotoğraf sanatçılarının ilk durağı oldu. Köprünün eşsiz manzarasını fotoğraflayan sanatçılar pandemi sonrasında stres atarken, köprü üzerindeki raylarda ve köprünün manzarasında bol bol fotoğraf çektirdi.

Varda Köprüsü'nden sonra ikinci durak Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan bin 530 metre rakımlı Gülek Kalesi oldu. Ekip olarak kaleyi gezen fotoğrafçılar daha sonra Gülek Boğazı manzarasını fotoğrafladı. Uçurumu andıran kayanın üzerine çıkan fotoğrafçılar boğaz üzerinde bulunan kıvrımlı otoyol manzarasında da fotoğraf çekildiler. Fotoğrafçıların Varda Köprüsü ile Gülek Kalesi ziyaretlerinde yaşadıkları eğlenceli anlarda drone ile havadan görüntülendi.

Pandemiden sonra ilk gezilerinin Varda Köprüsü ve Gülek Kalesi olduğunu söyleyen Mustafa Nazifşan "Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği olarak bir gezi düzenledik. Önce Varda Köprüsü daha sonra Gülek Kalesi yapalım dedik katılımcı arkadaşlarla. Varda Köprüsü gezimizi tamamladık. Şimdi Gülek Kalesi'ndeyiz. Gülek Boğazı'nda olan manzaraları izliyoruz. Güzel bir gezi oldu. Eğlendik. Ara sıra bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Pandemiden sonra ilk etkinliğimiz burası oldu ancak devamı gelecek. Herkesi gezilerimize bekleriz" diye konuştu.

Stres atmak için güzel bir gezi olduğunu ifade eden Gizem Yıldırım, "Varda Köprüsü ve Gülek Kalesi'ne gezimiz vardı. Gezimiz güzel geçti. Fotoğraf Sanatçıları Derneği olarak güzel bir etkinlik oldu. Pandemi sürecinden sonra stres atmak için çok iyi bir gezi oldu. Güzel zamanlar geçirdik. Etkinliklerimize bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.