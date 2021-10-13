Aşırı Yükselen Nadir Toprak Elementleri Fiyatları Nedeniyle Sanayiciler Alternatif Yaratmanın Yollarını Arıyorlar

Nadir toprak elementleri sektöründeki firmaların arz miktarını talebi karşılayacak oranda arttırmamaları durumunda, müşterilerin her geçen gün daha fazla alternatif arama yoluna gidecekleri bildirildi.

Elektrikli araç ve rüzgar türbinlerinin üretiminde anahtar rol oynayan nadir toprak mıknatıs elementlerine olan talepte küresel boyutta büyük bir artış yaşanıyor. Hükümetlerin karbon emisyonunu kontrol altına alma çabaları bu talep artışında önemli rol oynuyor.

Neo Performance Materials adlı maden şirketinin İcra Kurulu Başkanı Constantine Karayannapoulos, Uluslararası Nadir Elementler Konferansında yaptığı konuşmada, nadir metallerin son derece kritik bir hammadde olmasına karşın vaz geçilmez olmadıklarını ve yeterince finansal kaynak ve beyin gücü sayesinde ikame edici alternatifler yaratmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Bugünkü fiyatlarla sektördeki tüm firmaların yüksek oranda karlar elde ettiklerini belirten Karayannapoulos, firmaları rehavete kapılmamaları konusunda uyararak, yakın zamanda alternatif hammaddelerin ortaya çıkabileceği ön görüsünde bulundu.

Elektrikli araçların mıknatıs sistemlerinde, akıllı telefonlarda ve bazı askeri malzemelerde yoğun olarak kullanılan praseodymium adlı nadir elementin fiyatının son on dört ayda iki kattan fazla artarak kg fiyatının 102 dolara ulaştığı öğrenildi.

Aynı malzeme, 2011 yılının Ağustos ayında, en büyük üretici konumunda olan Çin'in ihracata kısıtlama getirebileceği tehdidinin ardından, 250 dolar/kg gibi rekor bir fiyata ulaşmıştı.

O yıl yaşanan bu fiyat dalgalanmasının ardından, bu metali hammadde olarak kullanan sanayi sektörlerinin neredeyse yarısına yakını, bu elementi artık daha az kullanmaya karar verdiklerini açıklamış ve alternatifler üzerinde çalışmaya başlamışlardı.

Bu durumu hatırlatan Karayannapoulos, müşterilerin ürkütülmemesi için nadir metal sektöründeki şirketlerin talebi karşılayacak ve fiyatları stabil tutacak bir seviyede üretimlerini mutlaka arttırmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Merriman Consultancy adlı bir danışmanlık firmasının yaptığı çalışmaya göre, kalıcı mıknatıs üretimi için gerekli olan nadir element hammaddelerine olan talebin 2030 yılına kadar %22 oranında artması bekleniyor. Bu talebi karşılayabilecek bir arz yaratmak için ise sektöre yaklaşık altı milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor.

Fiyatların bu şekilde yükselmeye devam etmesi durumunda bu hammaddeleri üretimlerinde kullanan sektörlerin yatırımlarını alternatif ve ikame malzemeler yaratmak için ar-ge faaliyetlerine kaydırabilecekleri de tahmin ediliyor. Merriman firması 2024 yılında nadir element arzının talebi karşılayamayacak duruma geleceğini öngörüyor.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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