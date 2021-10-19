19 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

'Asımın Nesli'nin konuğu: Yusuf Kaplan

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Asımın Nesli Gençlik Buluşmalarının konuğu Yazar Yusuf Kaplan oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından periyodik olarak düzenlenen 'Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları'nın Ekim ayı konuğu Yazar Yusuf Kaplan oldu. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda yapılan etkinliğe gençler yoğun ilgi gösterdi.

Bugüne kadar Yazar, Şair Rasim Özdenören, İslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman, Ömer Kaptan, Metin Önal Mengüşoğlu ve İbrahim Kalın gibi isimlerin Bursalılarla buluşturulduğu programda Yazar Yusuf Kaplan da 'Öncü Kuşak ve Medeniyet Tasavvuru Yolculuğu' konulu bir söyleşi yaptı.

Program sonrasında katılımcı gençlere Yazar Yusuf Kaplan'ın çeviri türünde kaleme aldığı 'İslam Düşüncesi' ve 'İslam Medeniyetinin Dinamikleri' kitapları hediye edildi.

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