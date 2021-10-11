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Aşılamada sarıya yükselen Kahramanmaraş'ta hedef mavi kategori

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Aşılamada sarıya yükselen Kahramanmaraş'ta hedef mavi kategori

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, iki doz aşılama oranında sarı kategoriye geçen Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, iki doz aşılama oranında sarı kategoriye geçen Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Aşılama oranının artırılmasına yönelik başlatılan seferberlik kapsamında mobil ekipler sokak sokak gezerken, kentin çeşitli noktalarında açılan stantlarda aşılama çalışması yapılıyor.

Aşı ikna timlerinin de aktif rol aldığı seferberlikte, toplumsal bağışıklığın artırılmasına katkı sağlamak adına vatandaşlar tek tek aşıya davet ediliyor.

Yapılan aşılama çalışmalarıyla, en az iki doz aşı olmuş 18 yaş üstünde turuncudan sarı kategoriye geçen Kahramanmaraş'ın yeni hedefi, bir an önce mavi renge ulaşmak.

"Salgını bitirmek için aşımızı olalım"

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, AA muhabirine, kentte şu ana kadar üçüncü doz da dahil 1 milyon 300 bin doz aşılama yapıldığını söyledi.

En az iki doz aşı sıralamasında yüksek riskli iller arasında yer alan kentin, başta sağlık çalışanları olmak üzere müftülük, emniyet ve jandarma ekiplerinin gayretleriyle turuncu kategoriden sarı kategoriye geçtiğini hatırlatan Öksüz, "mavi il" olmak için yeni bir seferberlik başlattıklarını ifade etti.

Kentteki salgınla mücadelenin, Sağlık Bakanlığının politikaları doğrultusunda hız kesmeden devam ettiğini aktaran Öksüz, şunları kaydetti:

"Gerek birinci doz gerekse de iki ve üçüncü doz aşılama oranının arttırılmasına yönelik başlatılan aşı seferberliği kapsamında, mobil aşı ekipleri mahalle ve sokakları geziyor. Kent meydanları, alışveriş merkezi ve sanayi tesislerinde de açtığımız stantlarda vatandaşlar ve çalışanlar aşı olmaya davet ediliyor. Aşı ikna timlerimizin de aktif rol aldığı aşılama çalışmalarında, toplumsal bağışıklığın artırılmasına katkı sağlamak adına görevli personeller vatandaşları arayarak aşı hakkında bilgiler vermekte. İki ve üçüncü doz aşı için zamanı gelen vatandaşlarımıza da hatırlatmalarda bulunulmaktadır. Daha önce salgının başlarında ' Koronavirüs Danışma Hattı' olarak kurduğumuz 0 344 222 22 21 numaralı çağrı merkezimiz şu anda hem Kovid-19 hastalarımıza hem de aşılama için bilgi ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza hizmet vermektedir."

Öksüz, aşılama kapsamında saha çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizerek, kimi evlere birden fazla ziyaret gerçekleştirerek insanlara aşılamanın önemini anlattıklarını belirtti.

Salgın sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına gösterilen hassasiyetin aşılama için de yapılmasını isteyen Öksüz, "Hepimiz zaman kaybetmeden aşılarımızı yaptırmalı ve salgının diğer kurallarına uymalıyız. Hepinizin malumu olduğu üzere insanlar bu hayatta yaptıkları kadar yapmadıklarından da sorumludur. Aşı olmak hepimizin temel sorumluluğudur. Salgını bitirmek için aşımızı olalım. Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin sağlığı ve toplum sağlığı için Kovid-19 aşımızı ertelemeyelim, en kısa sürede yaptıralım. Aşıyla birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarından da taviz vermeyelim." dedi.

Salgını bitirecek en büyük gücün aşı olduğuna dikkati çeken Öksüz, tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptırmak isteyen vatandaşların hizmetinde olduğunu sözlerine ekledi.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aşılamada sarıya yükselen Kahramanmaraş'ta hedef mavi kategori - Haberler
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