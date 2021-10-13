AŞILAMADA 'MAVİ' KATEGORİYE YAKLAŞAN ARDAHAN'DA VAKALAR ARTTI - Haberler
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AŞILAMADA 'MAVİ' KATEGORİYE YAKLAŞAN ARDAHAN'DA VAKALAR ARTTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre, ikinci doz aşılamada yüzde 74,5 oranla mavi kategoriye yaklaşan Ardahan'da vaka sayıları arttı.

ARDAHAN (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre, ikinci doz aşılamada yüzde 74,5 oranla mavi kategoriye yaklaşan Ardahan'da vaka sayıları arttı. Denetimlerin sıkılaştığını belirten Vali Hüseyin Öner Zannedersem; bugün ikinci doz aşıda mavi kategoriye geçiyoruz. Mavi il olmakla birlikte aşılanmayı daha da hızlandırmamız gerekiyor dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 25 Eylül- 1 Ekim tarihlerini kapsayan vaka haritasında Ardahan, artış yaşanan iller arasında yer aldı. Koca'nın 100 binde 243,34 vaka oranı ile duyurduğu kentte denetimler hızlandı. Vali Hüseyin Öner de ekiplerle sahaya indi. Vali Öner, son günlerde vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, kurallara uyulması ve aşı yaptırılması çağrısında bulundu.

'HASSASİYETLERİ DAHA DA YUKARI ÇEKMELİYİZ'

Esnaf ve vatandaşları uyararak temizlik, maske, mesafe kurallarının yanında koronavirüsten korumanın en etkili yolunun aşı olduğunu hatırlatan Öner, Maalesef, son dönemde şehrimiz Covid-19 salgın hastalığının en hızlı artış gösterdiği, en fazla günlük vaka ortalamasının olduğu illerden biri. Biz de kent genelinde hem il hem de ilçelerimizde ilgili kurumlarla birlikte denetleme çalışmaları yapıyoruz. Vaka sayılarının gelmiş olduğu bu nokta itibarıyla işin ehemmiyetini anlatıyoruz. Aşılama çalışmaları ile ilgili ise iyi durumdayız. Ancak istediğimiz durumda değiliz. Zannedersem; bugün ikinci doz aşıda mavi kategoriye geçiyoruz. Mavi il olmakla birlikte aşılanmayı daha da hızlandırmamız gerekiyor. Kurallara uyma konusunda vatandaşlarımızın hassasiyetini daha da yukarı çekmememiz gerekiyor.

AŞILAMADA 'MAVİ' KATEGORİYE YAKLAŞAN ARDAHAN'DA VAKALAR ARTTI

AŞILAMADA 'MAVİ' KATEGORİYE YAKLAŞAN ARDAHAN'DA VAKALAR ARTTI

AŞILAMADA 'MAVİ' KATEGORİYE YAKLAŞAN ARDAHAN'DA VAKALAR ARTTI

AŞILAMADA 'MAVİ' KATEGORİYE YAKLAŞAN ARDAHAN'DA VAKALAR ARTTI
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Haber: AŞILAMADA 'MAVİ' KATEGORİYE YAKLAŞAN ARDAHAN'DA VAKALAR ARTTI - Haberler
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