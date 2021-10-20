Aşık Veysel MYO'da öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulunda (MYO) eğitim gören öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları okul tarafından ücretsiz karşılanıyor.

CÜ tarafından oluşturulan "Sosyal Market" tarafından temin edilen kırtasiye malzemeleri okulda öğrenim gören tüm öğrencilere ücretsiz olarak idare tarafından dağıtılıyor.

Bu yıl çeşitli faaliyetlerde bulunacaklarını belirten Aşık Veysel MYO Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, "Güzel bir faaliyet içerisinde bulunuyoruz. Okulumuzda okuyan, öğrencilerimizin tüm kırtasiye giderlerini, başta defter, kalem olmak üzere ücretsiz karşılıyoruz." dedi.

Öğrenciler ise destekleri için okul yönetimine teşekkür etti.