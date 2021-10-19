Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi 25 Ekim'de Açılıyor

Alper Taşdelen : "Bu dönemde de verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli yurttaşlarımıza birçok alanda katkı sağlayacak"

Çankaya Belediyesi Dikmen Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde yeni bir tesisi daha hizmete sunuyor. Engelli bireylere destek ve eğitim amaçlı inşa edilen Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, 25 Ekim saat 14. 00'te Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından açılışı yapılacak.

Bir belediyenin bir dönemde gerçekleştirdiği yatırımları bir yıla sığdıran ve Aralık ayı sonuna kadar 25 temel atma ile açılışı Çankayalıların hizmetine sunacak olan Çankaya Belediyesi büyük halk ozanı Aşık Veysel'in adını taşıyan merkezi hizmete açmak için gün sayıyor.

Engelli bireylerin sosyalleşerek kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde hazırlıkları sürdüren Çankaya Belediyesi, merkezin çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarını tamamladı. Duvar resmi sanatçısı Akın Ayaz'ın binanın arka cephesine resmettiği mural çalışma ile farklı bir hava kazandırdığı merkezin açılışı, 25 Ekim Pazartesi saat 14. 00'de gerçekleşecek.

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana söz verdiği hizmet ve projelerin daha fazlasını halkın hizmetine sunduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu dönemde de verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak eğitim ve faaliyetlerin yer alacağı Engelsiz Yaşam Merkezimize büyük halk ozanı Aşık Veysel'in adını verdik. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli yurttaşlarımıza birçok alanda katkı sağlayacak" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi Görme Engelli Spor Kulübü sporcularının halter ve goalball antrenmanı yapabilmelerine imkan sağlayan donanımlara sahip olacak. Sanat, spor ve müzik atölyeleri ile gelişim desteği sağlanacak merkezde, engelsiz oyun evi ile 4-6 yaş çocuklara da okul öncesi eğitimi de verilecek.

Engelli bireylerin, sosyalleşmek, yaşam becerileri kazanmak ve kişisel gelişimleri için çok yönlü bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek Merkez'de, ebeveynler için kurslar, sesli kütüphane, kafeterya, konferans ve çok amaçlı salon, sağlık birimi ile yer alıyor. Merkezde ayrıca zihinsel engelli bireyler için Duyu Bütünleme Odası ile engelli bireylerin günlük işlerini yapabilmesine destek olacak Bağımsız Yaşam Becerileri Ünitesi de bulunacak.

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 25 Ekim 2021 Pazartesi saat 14. 00'te gerçekleşecek açılış töreninde Türk Halk Müziği sanatçısı Ersin Perçin de konser verecek.

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