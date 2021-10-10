Aşı yaptırmayı ihmal eden Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Haberler
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Aşı yaptırmayı ihmal eden Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı Açıklaması

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Aşı yaptırmayı ihmal eden Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) eşiyle yakalanan ve 21 gün tedavi gören Yaşar Bağbekleyen, aşısını ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) eşiyle yakalanan ve 21 gün tedavi gören Yaşar Bağbekleyen, aşısını ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bir doz Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonra ikinci dozunu ihmal eden Bağbekleyen'in, yaptırdığı testin pozitif çıkması sonucu tedavisine ilk başta evde başlandı. Durumu ağırlaşan Bağbekleyen, hiç aşı yaptırmamış olan eşi Hatice Bağbekleyen ile Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede 21 günlük tedavinin ardından taburcu olan Yaşar Bağbekleyen, yaşadığı zorlu süreçle ilgili gazetecilere, Kovid-19'a karşı aşı olmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Solunumla ilgili zor bir süreç geçirdiğini anlatan Bağbekleyen, "Akıl almaz bir sıkıntıyla süreci geçirdik. Tabi aşı olmamamızın verdiği sıkıntılardı bunlar. Hastanede Kovid-19 hastalığından yatan 34 hasta vardı. Bunların 31 kişisi aşısız hastalardan oluşuyordu. Burada ben, bir doz aşı olmuş olmam vesilesiyle biraz daha rahat atlattım. Eşim aşı olmadığından hala süreci evde devam ediyor." dedi.

Kovid-19'a yakalanan kişilerin zor bir süreç geçirdiğini anlatan Bağbekleyen, hastalıktan korunmak için mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

"Aşı olmayan insan kendi katili gibidir"

Bağbekleyen, aşının hastalık üzerinde etkisiz olduğu söyleyenlere inanılmamasını isteyerek, "Hastalığı yok edici olmasa da ciddi anlamda yavaşlatıcı özelliklerini gördük. Bir de bu sahada çok zarif bir şekilde devleti gördük. Yani süratle ölüme giden hastayı devlet adeta tutuyor. Kişinin ölmemesi için devlet azami derecede gayret sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

Salgına karşı herkesin bir an önce aşı olması gerektiğini vurgulayan Bağbekleyen, şunları kaydetti:

"Aşı temel bir unsur. En azından hastalığı hafif geçirmemize neden oluyor. Ben bir tek dozla dahi rahat atlattım hastalığı. Eşim hiç aşı olmadığı için çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Kaynım da aşı olmamıştı, rahmetlik oldu. Onun için herkes bir an evvel aşı olsun. Çünkü süreç çok hızlı gelişiyor, çok sıkıntılı. İnancınız, imanınız sizi motivasyona götürmeli ama aşı çok önemli. Aşı olmayan insan, öldüğü zaman bence kendi katili gibidir."

Bağbekleyen, eşinin de hiç aşı yaptırmadığı için büyük bir pişmanlık duyduğunu anlatarak, süresi geldiğinde diğer aşılarını da hemen yaptıracaklarını sözlerine ekledi.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aşı yaptırmayı ihmal eden Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Haberler
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