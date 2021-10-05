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Aşı yaptıran velilere kitap hediye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aşı yaptıran velilere kitap hediye edildi

Adıyaman Sevgi Anaokulu, bahçeye koydukları aşı standında aşı yaptıran velilere kitap hediye etti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Sevgi Anaokulu, bahçeye koydukları aşı standında aşı yaptıran velilere kitap hediye etti.

'Aşını ol, kitabını al, sağlıklı kal' sloganıyla okul bahçesinde aşı kampanyası başlatan Adıyaman Sevgi Anaokulu, aşı olmayan öğrenci velilerine tek tek aşı yaptırdı. Sağlık ekipleri tarafından Covid-19 aşıları yapılan velilere okul yönetimi tarafından kitap hediye edilerek karanfil takdim edildi. Vatandaşları aşı konusunda uyaran ve kitap okumaya da teşvik eden Adıyaman Sevgi Anaokulu yöneticileri, velilerin düzenlenen programa ilgi gösterdiğini söyledi.

Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getiren Kayalık Mahallesi Muhtarı Mehmet Abidin Ekinci, "Şuan Sevgi Anaokulunda bir kitap, bir karanfil taktim ediyoruz halkımıza. Sağlıklı olalım, yaşamımıza devam edelim. Hem aşı, hem kitap, hem de karanfil hediye ediyoruz. Aşı olmayan vatandaşlarımızı teşvik ediyoruz. Milletimizi bekliyoruz" dedi.

Hem aşısını yaptırdığını hem de kitap aldığını söyleyen okulun öğrenci velilerinden Kazım Aydın, "Okul Müdürü Cemal Bey'le de görüştük ve kendisi aşı kampanyası başlattı. Aşı kampanyasının yanında da her aşı olana bir tanede kitap hediye ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aşımızı da olduk, kitabımızı da aldık. Bir sonraki aşıya kadar bekleyeceğiz inşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN

Aşı yaptıran velilere kitap hediye edildi

Aşı yaptıran velilere kitap hediye edildi

Aşı yaptıran velilere kitap hediye edildi

Aşı yaptıran velilere kitap hediye edildi

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