AŞI YAPILAN İNEK, VETERİNERİN ÇENESİNİ KIRDI - Haberler
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AŞI YAPILAN İNEK, VETERİNERİN ÇENESİNİ KIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, ineğe şap aşısı yapan veteriner hekim Nesip Çelik'in, aldığı darbe sonucu çenesi ve dişleri kırıldı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, ineğe şap aşısı yapan veteriner hekim Nesip Çelik'in, aldığı darbe sonucu çenesi ve dişleri kırıldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Çelik, şap hastalığına karşı aşı uygulaması sırasında, inekten yüzüne darbe aldı. Dudakları patlayan, çenesi ve dişleri kırılan Çelik, sağlık görevlilerince hemen tedaviye alındı. Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Nesip Çelik'in yüzüne aldığı darbeyle yaralandığı fotoğrafı, Viranşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli meslektaşımız Nesip Çelik şap aşı uygulaması sırasında aldığı darbe sonucu yaralanmıştır. Hastanede yapılan müdahalede birden çok dişi ve çenesinin kırıldığı belirlenmiştir notuyla paylaşıldı.

AŞI YAPILAN İNEK, VETERİNERİN ÇENESİNİ KIRDI

AŞI YAPILAN İNEK, VETERİNERİN ÇENESİNİ KIRDI

AŞI YAPILAN İNEK, VETERİNERİN ÇENESİNİ KIRDI

AŞI YAPILAN İNEK, VETERİNERİN ÇENESİNİ KIRDI
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