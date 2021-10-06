ASİ NEHRİ'Nİ SU SÜMBÜLLERİ KAPLADI - Haberler
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ASİ NEHRİ'Nİ SU SÜMBÜLLERİ KAPLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Antakya ilçe merkezinden geçen Asi Nehri'nde önceki yıllarda görülen su sümbülleri yeniden ortaya çıktı.

HATAY (DHA) - HATAY'ın Antakya ilçe merkezinden geçen Asi Nehri'nde önceki yıllarda görülen su sümbülleri yeniden ortaya çıktı. Belediye ekipleri, tekneyle temizlik çalışması başlattı.

Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde sonbaharla birlikte su sümbülleri (Eichornia crassipes) görülmeye başlandı. Geçen yıllarda nehrin Antakya kent merkezinde metrelerce mesafeyi kaplayan su sümbülleri, bu yıl farklı noktalarda yeniden ortaya çıktı. Belediye ekipleri, tekneyle temizlik çalışması başlattı.

Antakyalılar da Asi Nehri'nin bir an önce su sümbüllerinden temizlenmesini istedi.

ASİ NEHRİ'Nİ SU SÜMBÜLLERİ KAPLADI

ASİ NEHRİ'Nİ SU SÜMBÜLLERİ KAPLADI

ASİ NEHRİ'Nİ SU SÜMBÜLLERİ KAPLADI

ASİ NEHRİ'Nİ SU SÜMBÜLLERİ KAPLADI

ASİ NEHRİ'Nİ SU SÜMBÜLLERİ KAPLADI

ASİ NEHRİ'Nİ SU SÜMBÜLLERİ KAPLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ASİ NEHRİ'Nİ SU SÜMBÜLLERİ KAPLADI - Haberler
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