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Aşı Merkezleri Açıldı

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Aşı Merkezleri Açıldı

Üniversitemizde yüz yüze eğitim öğretime başlanmasıyla birlikte Güre ve Gazipaşa Yerleşkelerindeki aşı merkezleri de öğrencilerimize hizmet sunmaya başladı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (Habermetre) - Üniversitemizde yüz yüze eğitim öğretime başlanmasıyla birlikte Güre ve Gazipaşa Yerleşkelerindeki aşı merkezleri de öğrencilerimize hizmet sunmaya başladı.

Aşılarını tamamlamak isteyen öğrencilerimiz Güre Yerleşkesi etkinlik alanı ve Gazipaşa Yerleşkesindeki aşı merkezlerinde aşılarını olabilirler.

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