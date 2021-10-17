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Aşı karşıtları İzmir'de toplandı

İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca - Haberler | Sağlık

- Aşı karşıtları İzmir'de toplandı İzmir'de aşı karşıtları "Büyük Uyanış" adı altında miting düzenledi.

İZMİR (İHA) - - Aşı karşıtları İzmir'de toplandı

İZMİR - İzmir'de aşı karşıtları "Büyük Uyanış" adı altında miting düzenledi. Korona virüse karşı aşı olmak istemeyen vatandaşlar, polis kontrol noktasında bulundurulan maskeleri takmayarak, maske ve mesafe kurallarına uymadan bir araya geldi.

Korona virüse karşı en etkili yöntem olarak belirtilen aşıya karşı olan vatandaşlar, İzmir'in Bornova ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. "Büyük Uyanış Başkent" adlı mitingde aşı karşıtları, çeşitli dövizler taşıyarak aşı olmayacaklarını dile getirdi. Yoğunluğun yaşanmadığı mitingde maskesiz vatandaşlar da dikkat çekti. Polis kontrol noktasında bulundurulan maskeleri takmayan aşı karşıtları, mesafe kuralını da hiçe saydı.

Aşı karşıtları İzmir'de toplandı

Aşı karşıtları İzmir'de toplandı

Aşı karşıtları İzmir'de toplandı

Aşı karşıtları İzmir'de toplandı
İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca - Son Dakika Haberleri
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