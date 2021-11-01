Aşı karşıtları için 'izole edilsinler' önerisi

SAKARYA (DHA) - Covid-19 salgınıyla mücadelede aşılama tüm hızıyla sürerken, aşı karşıtlarına bir tepki de Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya'dan geldi. Prof. Dr. Serhan Sakarya, bir başka kişinin ağır hastalanmasına ya da ölümüne sebebiyet verebilecek olan aşı karşıtlarının mutlaka sosyal ortamdan, toplu ulaşımdan izole edilmesi gerektiğini belirtti.

Pandemi tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de bir numaralı gündem maddesi. Covid-19'un son dönem Türkiye'deki seyrini değerlendiren Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, ekim ayı sonunda hedeflenen 200 milyon doz aşı hedefine ne yazık ki ulaşılamadığını ancak yapılan aşılamanın sonucundaki sayısal verilerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Sakarya, "Geçen yılın aynı dönemlerine baktığımızda, Covid-19 tanısı konulmuş hasta sayımız 60 binler seviyesindeydi, şu an 30 binler seviyesinde. Ölüm oranına baktığımızda da 400'lü rakamlardan, 200-250 arası rakamlara düşüş var. Sadece bu rakamlar bile aşılamanın işe yaradığının göstergesi" dedi.

'OKULLARDA HER ÇOCUK AŞILANMALI'

Türkiye'deki Covid-19 kaynaklı vefat sayısının 2 yılda 70 binler seviyesine yükseldiğini, aşı ve önlemler sayesinde bu rakamların baskı altında tutulduğunu ancak kış aylarının da geldiğini anlatan Prof. Dr. Sakarya, "İpleri elimizden kaçırırsak, bu rakamlar bu kız 120 binlere dayanır. Peki ipi elimizden nasıl kaçırırız, aşı olmazsak, önlemleri gerektiğini gibi uygulamazsak bu ip elimizden kaçar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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