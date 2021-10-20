Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı

BURSA (DHA) - BURSA Çekirge Devlet Hastanesi Covid-19 Servisi'nde 10 gün yoğun bakımda kalan Sinan Sezer (52), oksijen desteğiyle tedavi gördüğü odasında aşı çağırısında bulundu. 'Bana birşey olmaz' düşüncesiyle aşı olmadığını belirten Sezer, hastanede aşı olanların hastalığı hafif geçirdiğini gördüğünü belirterek, "Ben bir nefese muhtaç kaldım.Telefonla görüştüğüm eşime dostuma aşılarını olsunlar diye yalvarıyorum" dedi.

Bursa'da, 'Aşıya güvenmiyorum. Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle aşı olmayan Sinan Sezer, rahatsızlanınca yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan Sezer, şikayetleri artınca kaldırıldığı Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. 10 gün bakımda kalan 4 çocuk babası Sezer, oksijen desteğiyle tedavi gördüğü odasında, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatıp, aşı çağrısı yaptı.

Vaka sayılarının arttığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekiye Yavuz, yoğun bakımda tedavi gören genç hasta sayısının artışına dikkat çekerek, "Hastamız aşılarını yaptırmamıştı. Ona bağlı olarak süreci biraz ağır geçirdi. Bu hastamızda ve diğer yoğun bakım ile klinik takiplerinde gördüğümüz üzere yatan hastalarımızın çoğunluğu aşısız. Üstelik de genç hastalar çoğunluğu oluşturuyor artık. O yüzden ben özellikle herkese aşılanmalarını öneriyorum. Biz ayrıca sağlıkçılar olarak iş yükümüz ve fiziksel anlamda zorlanmamız nedeniyle herkesin aşı olmasını rica da ediyoruz" dedi.