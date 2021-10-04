Asfalt Serim Çalışmalarımız Bayrampaşa TOKİ'de Devam Ediyor - Haberler
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Asfalt Serim Çalışmalarımız Bayrampaşa TOKİ'de Devam Ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Asfalt Serim Çalışmalarımız Bayrampaşa TOKİ'de Devam Ediyor

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz belirlenen program dahilinde; Bayrampaşa TOKİ'de asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (Habermetre) - Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz belirlenen program dahilinde; Bayrampaşa TOKİ'de asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Gazi Kars'ımızın daha modern bir görünüme kavuşması için sezon sonuna kadar asfalt, kilit parke ve kaldırım yapım çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.

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Haber: Asfalt Serim Çalışmalarımız Bayrampaşa TOKİ'de Devam Ediyor - Haberler
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