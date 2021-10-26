ASEAN Zirvesi'ne Myanmar'ın davetli "siyasi olmayan temsilcisi" katılmadı

KUALA Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne, Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing yerine davet edilen "siyasi olmayan temsilci" katılmadı.

İsimlerinin paylaşılmaması kaydıyla medyaya açıklama yapan iki diplomat, 10 üyeli ASEAN'ın dönem başkanı Brunei'nin, Myanmar'ın üst düzey diplomatlarından Chan Aye'yi "siyasi olmayan" bir temsilci olarak davet ettiğini ancak Chan'ın toplantıya katılmadığını aktardı.

Myanmar Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, bugün başlayıp 28 Ekim Perşembe günü sona erecek zirveye Myanmar'dan "katılım seviyesini düşürme yönündeki benzeri görülmemiş hamleye" meydan okunacağı bildirildi.

Açıklamada, ancak Myanmar hükümetine ve iktidardaki askeri konseye başkanlık eden General Hlaing veya bakanlık düzeyindeki bir temsilcinin katılımının kabul edilebileceği kaydedildi.

Zirveye ABD Başkanı Joe Biden ile Çin ve Rusya liderleri dahil olmak üzere pek çok liderin katılması beklenirken görüşmelerde Myanmar'da kötüleşen krizin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra güvenlik ve ekonomik konuların ele alınması bekleniyor.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim'de, Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.