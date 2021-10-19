Artvin Valisi Doruk, muhtarlarla bir araya geldi

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla kentteki mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Doruk, demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan muhtarların gününü kutladı.

Muhtarlığın 200 yıla yakın geçmişi olan bir kurum olduğunu kaydeden Doruk, şunları söyledi:

"Kurumun sahip olduğu bu engin birikim oldukça önemlidir. Muhtarlarımızın devlet-millet bütünleşmesine katkısı büyüktür. Vatandaşla devlet arasında köprü olan muhtarlarımızla istişareye önem veriyoruz. Sizler artık sadece köye ait değil, şehrin bir ögesi ve şehrin yönetiminde etkin olan bir aktörsünüz. Sizler devletin sahadaki eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağı ve aynı zamanda sesisiniz. Muhtarlık kurumu tarihin her döneminde önemini muhafaza etmiştir. Özellikle son yıllarda bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kurumun işlevselliği daha da artmıştır." diye konuştu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Cin ise muhtarlığın geçmişinin yüzyıllar öncesine dayandığını ifade ederek, muhtarların vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlendiğini söyledi.