Artvin İl Koordinasyon Kurulu 4. dönem toplantısı yapıldı

ARTVİN (AA) - Artvin İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 4. dönem toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Gençlik Merkezindeki toplantı salonundaki toplantıda konuşan Vali Doruk, Artvin'de şuan itibarıyla 306 projenin uygulandığını söyledi.

Bu projelerden 205'inin bölge ve il müdürlüklerince, 18'inin belediyeler, 83'ünün de Köylere Hizmet Götürme Birliklerince uygulandığını belirten Doruk, yıllara sari toplam proje tutarının ise 24 milyar 807 milyon lira olduğunu kaydetti.

Kentte devam eden projeler için 2021 yılında 4 milyar 592 milyon lira ödenek ayrıldığını ifade eden Doruk, dönem itibarıyla yıl içinde 3 milyar 197 milyon lira harcama yapıldığını aktardı.

Doruk, 2021 yılı için tahsis edilen 4 milyar 592 milyon lira ödeneğin yüzde 44'ünün enerji sektörü, yüzde 17'sinin ulaştırma- haber leşme, yüzde 27'sinin iktisadi nitelikteki diğer kamu hizmetleri, yüzde 3'ünün eğitim, yüzde birinin tarım, yüzde 2'sinin sosyal nitelikteki diğer kamu hizmetleri, yüzde 0,62'sinin sağlık ve yüzde 5,4'ünün de geri kalan diğer alanlardaki projeler için tahsis edildiğini söyledi.

Söz konusu projeler için bugüne kadar proje bedelinin yüzde 57'sine tekabül eden 14 milyar 347 milyon lira harcandığını belirten Doruk, şöyle konuştu:

"Bu harcamaların yüzde 50'sinin ulaştırma ve haber leşme, yüzde 34'ünün enerji, yüzde 12'sinin iktisadi nitelikteki diğer kamu hizmetleri, yüzde 4'ünün de geri kalan diğer alanlarda olduğu görülmektedir. Uygulanan 306 projenin dönem sonu itibarıyla durumuna baktığımızda, 55'inin tamamlandığı, 195'inin çalışmalarına devam edildiği, 26 projenin ihale aşamasında olduğu, 30 projeye de başlanmadığı görülmektedir."

Toplantı kamu kurum ve kuruluşlarının sunumlarının ardından sona erdi.