Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

ERZURUM (AA) - Artvin- Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum kara yolunun 3. kilometresindeki Deriner Barajı mevkisinde, yamaçtan kopan kaya kütleleri ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, söz konusu güzergahta güvenlik önlemi aldı.

Heyelan sonrası bölgeye gelen ve yamaca tırmanan profesyonel dağcılar, riskli kaya kütlelerini kontrollü düşürerek yamaç temizleme çalışması başlattı.

Bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, dağcıların faaliyetlerini tamamlamalarının ardından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatacak.

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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