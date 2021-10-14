Artvin'de nehre düşen kedinin yardımına AFAD ekibi koştu - Haberler
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Artvin'de nehre düşen kedinin yardımına AFAD ekibi koştu

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin'de nehre düşen kedinin yardımına AFAD ekibi koştu

Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen kedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

ARTVİN (AA) - Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen kedi, İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çayağzı Mahallesi Eski Köprübaşı mevkisinde bir kedi, Çoruh Nehri'ne düştü.

Çevresi, taşkın koruma amaçlı yapılan istinat duvarlarıyla çevrili nehirden çıkamayan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu AFAD'a bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekibi, yamaç temizleme çalışması için kentte bulunan dağcıların da yardımıyla kediyi sudan çıkartmak için çalışma başlattı.

Halatlarla Çoruh Nehri'ne inen ekip, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kediyi kurtardı.

Kedi, sağlık kontrolü için Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekime teslim edildi.

Artvin'de nehre düşen kedinin yardımına AFAD ekibi koştu

Artvin'de nehre düşen kedinin yardımına AFAD ekibi koştu

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Artvin'de nehre düşen kedinin yardımına AFAD ekibi koştu - Haberler
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