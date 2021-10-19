Artvin'de "Muhtarlar Günü" kutlandı

ARTVİN (AA) - Artvin Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Cin ve yönetim kurulu üyeleri, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Vali Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki asra yakın köklü geçmişiyle engin bir birikime sahip muhtarlık müessesesinin yapısı itibarıyla Türkiye'nin demokrasi yolundaki önemli kilometre taşlarından olduğunu söyledi.

Vali Doruk, muhtarların devlet millet bütünleşmesine katkı sunan etkin bir role sahip olduğunu kaydetti.

Ziyarete, İl İdare ve Denetim Müdürü Filiz Özdemir de katıldı.