Artırılmış gerçeklik teknolojisi İle

SELÇUK, İZMİR (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akıllı Şehir uygulamalarını günlük yaşamın her alanında uygulayarak Konyalıların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.

ZİYARETÇİLER MÜZE İÇERİSİNDE SANAL GEZİ REHBERİYLE KEŞFE ÇIKIYOR

Bu kapsamda müze gezilerini daha eğlenceli yapmak; gençlerin tarih, kültür, bilim ve sanata olan ilgilerini artırmak amacıyla günümüzün en popüler teknolojilerinden biri olan Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile tasarlanmış "Bir Bilenle" mobil uygulamasını hizmete sunduklarını kaydeden Başkan Altay, "Ziyaretçiler Konya'ya özgü tasarlanmış Selçuk isimli 3 boyutlu animasyon karakter tarafından içinde bulundukları mekan ve inceledikleri eserle ilgili üç farklı dilde bilgilendiriliyor. Uygulama ziyaretçilerin sanal gezi rehberi eşliğinde müzeyi keşfetmelerine olanak sağlıyor. Ayrıca isteyen ziyaretçiler Selçuk ile ziyaret ettikleri mekanda özçekim yaparak gezilerini daha keyifli hale getiriyor." dedi.

Başkan Altay, uygulamanın ilk olarak Konya Panorama Müzesi'nde kullanılmaya başladığını belirterek, şehirdeki diğer turistik noktalarda da vatandaşların ve turistlerin kullanımına sunulacağını kaydetti.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Gerçek ve sanal dünyanın birbirinden ayrılmadığı, iç içe girdiği bir gerçeklik anlamına gelen Artırılmış Gerçeklik teknolojisinden yararlanılarak geliştirilen "Bir Bilenle" uygulaması, mobil cihazların görüntü işleme özelliği kullanılarak sanal görüntülerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesi ile oluşturuldu. Mobil uygulama Android ve IOS uygulama marketlerinde yayınlandı.

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