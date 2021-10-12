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Facebook Gaming içerik üreticileri ortak yayın yapabilecekler

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Facebook Gaming içerik üreticileri ortak yayın yapabilecekler

Twitch'e rakip olarak çıkan Facebook Gaming'e gelen yeni özellikten tüm içerik üreticileri yararlanabilecek.

Facebook, gaming'i 2018'de piyasaya sürmesinden bu yana eksik kalan özelliği getirdi. Facebook Gaming'deki tüm içerik üreticileri beraber ortak yayın açabilecekler. Twitch'in ortak yayın özelliği olan "Squad Stream" sürümü Twitch iş ortağı olmanız gerekirken, Facebook ortak yayını herkesin kullanımına sunuldu.

Facebook, "ortak yayın ile içerik üreticiler için bulunabilirliği arttırmayı, içerik üreticileri arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi ve genel görüntüleme deneyimi yükseltmeyi hedefliyoruz", diye açıklıyor. Aynı oyunu başka biriyle birlikte yayınlamak karşılıklı olarak faydalıdır. Aslında bir yayını başlatmak, yayın kurulumu sırasında veya canlı yayından sonra en az üç içerik üreticiyi etiketlemeyi içerir. Diğer içerik üreticileri sizi etiketlerse, Facebook'a göre kitleniz "ortak canlı izleyici deneyimi" olarak başlatılır.

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İçerik üreticilerini birbirlerine ve izleyicilerine tanıtmak için bir yöntem olmasının yanı sıra, ortak yayınlar izleyicilerin aynı oyunu farklı açılardan görmelerini de sağlar.

Artık Facebook Gaming içerik üreticileri ortak yayın yapabilecekler

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Facebook Gaming içerik üreticileri ortak yayın yapabilecekler - Haberler
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