Arş. Gör. Batuhan ER' in makalesi yayımlandı

Spor Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Arş. Gör. Batuhan ER' in "Serbest zaman zanaatkarlığı ölçeği Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması" adlı makalesi "The Journal of Academic Social Science" dergisinde yayımlanmıştır.

Makale için tıklayınız

Habermetre - Son Dakika Haberleri