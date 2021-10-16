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Arnavutluk'ta 4 Rus ölü bulundu

AA / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel
Arnavutluk'ta 4 Rus ölü bulundu

Arnavutluk'un başkenti Tiran yakınlarındaki Kavalye şehrindeki bir otelde 4 Rus'un ölü bulunduğu bildirildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran yakınlarındaki Kavalye şehrindeki bir otelde 4 Rus'un ölü bulunduğu bildirildi.

Tiran Yerel Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kavalye'ye bağlı Qerret köyündeki otelin sauna bölümünde bulunan Rusların 31, 37, 58 ve 60 yaşlarında iki kadın ve iki erkekten oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, olayın aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Polis, Rusya vatandaşlarının Arnavutluk'ta bulunma nedeniyle ilgili detaylı bilgi vermedi.

Rusların boğulduklarından şüpheleniliyor.

AA / Fatjon Cuka - Son Dakika Haberleri
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