Arnavutluk 2022'de yörüngeye ilk uydularını fırlatacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutluk 2022'de yörüngeye ilk uydularını fırlatacak

AA / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel
Arnavutluk 2022'de yörüngeye ilk uydularını fırlatacak

Arnavutluk'un gelecek yıl yörüngeye ilk uydularını fırlatmasının beklendiği bildirildi.

Arnavutluk'un gelecek yıl yörüngeye ilk uydularını fırlatmasının beklendiği bildirildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın sosyal medya hesabında yayınlanan bir görüntüye göre, ülke 2022'de iki uyduyu yörüngeye gönderecek.

Rama'nın uyduları fırlatacak şirketin yetkilisiyle konuştuğu kesitlerin yer aldığı görüntünün başında "Spacex Falcon 9"un fırlatıldığı görüntüden detaylar yer alıyor.

Görüntüye göre "Albania 1" isimli ilk uydusunu Mart 2022'de yörüngeye gönderecek Arnavutluk'un ikinci uydusu "Albania 2" aynı yılın haziran ayında fırlatılacak.

Başbakan Rama "Arnavutluk yörüngede. İnanılmaz ancak gerçek." değerlendirmesinde bulundu.

Görüntüde, uyduların türü ve uzaya gönderileceği yer hakkında bilgi verilmedi.

Rama, geçen günlerde yaptığı açıklamada, ülkesinin toprakları üzerindeki kontrolünü güçlendirmek için kendi uydularına sahip olacağını duyurmuştu.

AA / Fatjon Cuka - Son Dakika Haberleri
Togo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından izledi

Togo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından izledi

 Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin açıklama Açıklaması

 Dışişleri Bakanlığı: 'Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir...

Dışişleri Bakanlığı: "Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title