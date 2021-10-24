İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI

Haber -Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşları ile oyun oynadıktan sonra evine gitmek için otoyola çıkan çocuk yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yaya geçidi olmayan yoldan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Ayaz K.'ya seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz çocuk acılar içinde kıvranmaya başladı. Araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu çocuk, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken kazadan dolayı otoyol bir süre trafiğe kapatıldı.