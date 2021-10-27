Arnavutköy'de sürücülerin korkulu rüyası haline gelen kasise yeni düzenleme - Haberler
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Arnavutköy'de sürücülerin korkulu rüyası haline gelen kasise yeni düzenleme

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Arnavutköy'de sürücülerin korkulu rüyası haline gelen kasise yeni düzenleme

ARNAVUTKÖY'de çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Egemen Caddesi'ne kazaları önlemek için yapılan kasis sürücülere zor anlar yaşattı.

İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY'de çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Egemen Caddesi'ne kazaları önlemek için yapılan kasis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücülerin görmekte zorlandığı ve yüksekliği nedeniyle araçlarına hasar verdiği kasis için yeniden düzenleme çalışması başladı.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ve ilçe merkezine girmeden İstanbul Havalimanına bağlanabilmeyi sağlayan Egemen Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete açıldı. Caddedeki trafik ışıklarının yanlış yere koyulduğunu ve sürücülerin trafik ışıklarını geç fark ettikleri için sürekli kazaların yaşandığını iddia eden mahalle muhtarı ve sakinleri yaşanan kazalardan dolayı tepki gösterdi ve yetkililerin önlem almalarını istedi. Mahalle muhtarının onlarca kaza yaşandığını söylediği Egemen Caddesi'ne sürücüleri yavaşlatmak için kasis yapıldı. Ancak karanlık caddede kasisi fark etmeyen sürücüler zor anlar yaşadı.

"BURAYA ACİLEN BİR Mobese VE ÜST GEÇİT İSTİYORUZ"Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen kasis için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Sürücülerin görmekte zorlandığı kasisin yüksekliğini tıraşlayacak olan ekipler yolun aşağı kısmına da bir kasis daha yapmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Ercan İka, "Bir hafta önce kasis yapıldı ama biraz yüksek geldi. Sürücüler göremiyordu. Şimdi bir kasis daha yaptırıyoruz. İnşallah bu yapılan kasislerden sonra kazaların büyük bir kısmını önleyeceğiz. Bir de buradan yetkililere sesleniyorum. Buraya acilen bir MOBESE ve üst geçit istiyoruz. Öğrenciler çıktığı zaman üstgeçidi kullanırlar. Yukarıdaki kasisin üstünü biraz tıraşlayacaklar buraya da alçak bir tane set yapacaklar." dedi.


- İstanbul
Arnavutköy'de sürücülerin korkulu rüyası haline gelen kasise yeni düzenleme

Arnavutköy'de sürücülerin korkulu rüyası haline gelen kasise yeni düzenleme

Arnavutköy'de sürücülerin korkulu rüyası haline gelen kasise yeni düzenleme

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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