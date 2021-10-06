Arnavutköy'de kayıp inekler 4 gün sonra düştükleri kuyuda bulundu - Haberler
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Arnavutköy'de kayıp inekler 4 gün sonra düştükleri kuyuda bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Arnavutköy'de kayıp inekler 4 gün sonra düştükleri kuyuda bulundu

Arnavutköy'de sahiplerinin 4 gündür aradığı 2 inek, bir su kuyusuna düşmüş halde bulundu.

Arnavutköy'de sahiplerinin 4 gündür aradığı 2 inek, bir su kuyusuna düşmüş halde bulundu. 4 gün boyunca düştükleri su kuyusunda sıkışıp kalan inekler, bir vatandaş tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri gelerek kuyuya düşen 2 ineği kurtardı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde meydana gelen olayda, merada otlayan ineklerden 2'si kayboldu. Günlerce ineklerini arayan vatandaş bir sonuç alamadı ve hırsızlar tarafından ineklerinin çalınmış olabileceğini düşündü.Aradan geçen 4 günün ardından bir vatandaş tarafından su kuyusuna düşmüş halde 2 inek fark edildi. Kuyuya düşen 2 ineğin 4 gün önce kaybolan inekler olduğu anlaşıldı. Kullanılmayan eski bir su kuyusuna düşen 2 ineğin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyudaki 2 ineği başarılı bir operasyon sonucu kuyudan çıkarmayı başardı.


Arnavutköy'de kayıp inekler 4 gün sonra düştükleri kuyuda bulundu

Arnavutköy'de kayıp inekler 4 gün sonra düştükleri kuyuda bulundu

Arnavutköy'de kayıp inekler 4 gün sonra düştükleri kuyuda bulundu

Arnavutköy'de kayıp inekler 4 gün sonra düştükleri kuyuda bulundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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