Arnavutköy'de kayıp inekler 4 gün sonra düştükleri kuyuda bulundu

Arnavutköy'de sahiplerinin 4 gündür aradığı 2 inek, bir su kuyusuna düşmüş halde bulundu. 4 gün boyunca düştükleri su kuyusunda sıkışıp kalan inekler, bir vatandaş tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri gelerek kuyuya düşen 2 ineği kurtardı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde meydana gelen olayda, merada otlayan ineklerden 2'si kayboldu. Günlerce ineklerini arayan vatandaş bir sonuç alamadı ve hırsızlar tarafından ineklerinin çalınmış olabileceğini düşündü.Aradan geçen 4 günün ardından bir vatandaş tarafından su kuyusuna düşmüş halde 2 inek fark edildi. Kuyuya düşen 2 ineğin 4 gün önce kaybolan inekler olduğu anlaşıldı. Kullanılmayan eski bir su kuyusuna düşen 2 ineğin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyudaki 2 ineği başarılı bir operasyon sonucu kuyudan çıkarmayı başardı.